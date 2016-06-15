芝加哥期市：CBOT大豆收低，因获利回吐和美国降雨

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收跌，交易员称，因美国中西部地区一轮对作物生长有利的降雨，促使投资者在上周价格升至多月高位后获利回吐。

CBOT-7月大豆合约 收跌13-1/2美分，报每蒲式耳11.56美元，上周高见12.08-1/2美元。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度报告后，价格一度缩小跌幅。该报告称，协会成员5月压榨了1.528亿蒲式耳大豆，超过分析师预估，也是有史以来5月最大压榨量。

最新的中西部地区天气预报显示，下周将有更多降雨，但大部分时间气温仍会高于正常水平。

CBOT豆粕<0#SM:>和豆油合约<0#BO:>跟随大豆走势下跌。7月豆油 触及两周低位的每磅31.80美分，后收于31.96美分。

7月豆粕合约 收跌1.4美元，报每吨407.20美元。

今日CBOT大豆预估成交量为233,714口，豆粕为79,793口，豆油为107,679口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)