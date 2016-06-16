芝加哥期市：CBOT大豆下跌近2%，受压于美国天气状况改善

中国证券：目前监管层正在研究再融资相关政策--新华
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌近2%，交易员称，因美国天气预报显示未来天气对作物危害性减弱，商品市场普遍疲弱促使多头出脱头寸。
CBOT-7月大豆合约 收跌21-1/2美分，报每蒲式耳11.34-1/2美元，新作11合约 下跌19-1/4美分，报11.19-1/4美元。
在现货月合约上周触及每蒲式耳12美元之上的22个月高位后，市场预计大豆合约将出现修正。
汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫 约1.5%，为一个月来最大单日跌幅。
美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作大豆81.64万吨，高于分析师预估；新作大豆76.86万吨，符合分析师预估。
美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作豆粕8.44万吨，新作豆粕10.85万吨，大致符合预期。
美国农业部称，上周美国出口销售旧作豆油1.38万吨，新作豆油1,900吨。
CBOT豆粕下跌，7月豆粕合约 6月1日以来首次收于每短吨400美元之下，收盘下跌9.5美元，报397.7美元。
CBOT豆油也下跌，7月豆油合约 跌2.5%，为现货月 合约自去年12月以来最大单日跌幅，收盘下跌0.8美元，报31.16美元。
今日CBOT大豆预估成交量为275,853口，豆粕为114,275口，豆油为127,219口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。
路透1月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月17日(周二)走势纵览。
--英国首相文翠珊（Theresa May）公布脱欧计划，表明英国将脱离欧洲单一市场，但强调最终脱欧方案会交国会表决，刺激英镑一度急弹2.9%。