芝加哥期市：CBOT大豆下跌近2%，受压于美国天气状况改善

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌近2%，交易员称，因美国天气预报显示未来天气对作物危害性减弱，商品市场普遍疲弱促使多头出脱头寸。

CBOT-7月大豆合约 收跌21-1/2美分，报每蒲式耳11.34-1/2美元，新作11合约 下跌19-1/4美分，报11.19-1/4美元。

在现货月合约上周触及每蒲式耳12美元之上的22个月高位后，市场预计大豆合约将出现修正。

汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 急挫 约1.5%，为一个月来最大单日跌幅。

美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作大豆81.64万吨，高于分析师预估；新作大豆76.86万吨，符合分析师预估。

美国农业部报告称，上周美国出口销售旧作豆粕8.44万吨，新作豆粕10.85万吨，大致符合预期。

美国农业部称，上周美国出口销售旧作豆油1.38万吨，新作豆油1,900吨。

CBOT豆粕下跌，7月豆粕合约 6月1日以来首次收于每短吨400美元之下，收盘下跌9.5美元，报397.7美元。

CBOT豆油也下跌，7月豆油合约 跌2.5%，为现货月 合约自去年12月以来最大单日跌幅，收盘下跌0.8美元，报31.16美元。

今日CBOT大豆预估成交量为275,853口，豆粕为114,275口，豆油为127,219口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)