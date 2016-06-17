芝加哥期市：出口需求推动CBOT大豆期货上扬，但本周收跌

日本已公布经济指标--2017/1/16
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，交易商称，受助于最新公布的大豆出口消息，和商品市场普遍走强。
周末美国天气的不确定性和原油等商品市场强势也提供支撑。汤森路透核心商品CRB指数 攀升1.8%。
不过，现货月大豆合约 本周下跌18-3/4美元，或1.6%，为10周来首次。
美国农业部称，民间出口商出口销售12.9万吨美国大豆到中国，其中6.6万吨在2015/16年交割，6.3万吨在2016/17年交割。
农业部还表示，民间出口商出口销售39.5万吨美国大豆至未知目的地，其中26.3万吨在2015/16交割，13.2万吨在2016/17年交割。
CBOT豆粕期货收涨，跟随大豆升势。现货月豆粕合约 本周收跌1.6%。
CBOT豆油期货也上扬，但本周收挫2.5%。
7月大豆期货合约 收升25美分，报每蒲式耳11.59-1/2美元。
7月豆粕合约 收高9.7美元，报每短吨407.4美元。7月豆油合约 涨0.77美分，报31.93美分。
今日CBOT大豆预估成交量为269,928口，豆粕为104,057口，豆油为110,458口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% p 持
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。