芝加哥期市：出口需求推动CBOT大豆期货上扬，但本周收跌

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，交易商称，受助于最新公布的大豆出口消息，和商品市场普遍走强。

周末美国天气的不确定性和原油等商品市场强势也提供支撑。汤森路透核心商品CRB指数 攀升1.8%。

不过，现货月大豆合约 本周下跌18-3/4美元，或1.6%，为10周来首次。

美国农业部称，民间出口商出口销售12.9万吨美国大豆到中国，其中6.6万吨在2015/16年交割，6.3万吨在2016/17年交割。

农业部还表示，民间出口商出口销售39.5万吨美国大豆至未知目的地，其中26.3万吨在2015/16交割，13.2万吨在2016/17年交割。

CBOT豆粕期货收涨，跟随大豆升势。现货月豆粕合约 本周收跌1.6%。

CBOT豆油期货也上扬，但本周收挫2.5%。

7月大豆期货合约 收升25美分，报每蒲式耳11.59-1/2美元。

7月豆粕合约 收高9.7美元，报每短吨407.4美元。7月豆油合约 涨0.77美分，报31.93美分。

今日CBOT大豆预估成交量为269,928口，豆粕为104,057口，豆油为110,458口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)