芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和出口传闻

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收高，交易员称，因在现货合约跌至一周低位后出现低吸买盘，以及有消息称美国有新的大豆出口销售。
本周美国墨西哥湾出口市场现货大豆 基准出价走高，因有市场传闻称，在美国农业部周二发布的出口数据之外，中国买入更多美国大豆。
但反弹有限，因美国中西部地区的天气状况改善，以及在周四英国脱欧公投前汇市和股市走势不确定。
CBOT-7月大豆合约 收高4-1/4美分，报每蒲式耳11.37-1/2美元，盘中跌至6月2日以来最低的11.26美元。
CBOT-7月豆粕合约 收跌，因豆油/豆粕价差交易中豆粕表现弱于豆油。
CBOT-7月豆油合约 在连续两日下跌后反弹，但仍在周二的交易区间内波动。
7月豆粕合约 收跌2.3美元，报每短吨391.30美元。7月豆油合约 涨0.19美分，报31.55美分。
今日CBOT大豆预估成交量为260,299口，豆粕为109,021口，豆油为116,633口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选