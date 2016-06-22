芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和出口传闻

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收高，交易员称，因在现货合约跌至一周低位后出现低吸买盘，以及有消息称美国有新的大豆出口销售。

本周美国墨西哥湾出口市场现货大豆 基准出价走高，因有市场传闻称，在美国农业部周二发布的出口数据之外，中国买入更多美国大豆。

但反弹有限，因美国中西部地区的天气状况改善，以及在周四英国脱欧公投前汇市和股市走势不确定。

CBOT-7月大豆合约 收高4-1/4美分，报每蒲式耳11.37-1/2美元，盘中跌至6月2日以来最低的11.26美元。

CBOT-7月豆粕合约 收跌，因豆油/豆粕价差交易中豆粕表现弱于豆油。

CBOT-7月豆油合约 在连续两日下跌后反弹，但仍在周二的交易区间内波动。

7月豆粕合约 收跌2.3美元，报每短吨391.30美元。7月豆油合约 涨0.19美分，报31.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为260,299口，豆粕为109,021口，豆油为116,633口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)