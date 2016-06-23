芝加哥期市：大豆期货走低，因技术性卖盘和玉米期货下跌

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，受累于技术性卖盘，以及玉米市场走疲。
豆粕期货也走低，交投最活跃的合约 触及近一个月最低，豆油期货走坚，因原油市场上扬。
CBOT-7月大豆期货 跌穿位于20日移动均线的技术支撑位，在三周低位触底。
美国农业部报告，上周出口销售2015/16年美国大豆66万吨，销售2016/17年大豆66.15万吨，与分析师预期一致。
农业部还报告，上周出口销售2015/16年美国豆粕16.26万吨，高于预期，销售2016/17年豆粕2.4万吨，不及预期。
7月大豆期货合约 收跌14美分，报每蒲式耳11.24-1/2美元。
7月豆粕合约 收挫7.8美元，报每短吨383.2美元。7月豆油合约 涨0.20美分，报31.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为260,335口，豆粕为105,523口，豆油为107,994口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)