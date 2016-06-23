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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，因技术性卖盘和玉米期货下跌

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，受累于技术性卖盘，以及玉米市场走疲。

豆粕期货也走低，交投最活跃的合约 触及近一个月最低，豆油期货走坚，因原油市场上扬。

CBOT-7月大豆期货 跌穿位于20日移动均线的技术支撑位，在三周低位触底。

美国农业部报告，上周出口销售2015/16年美国大豆66万吨，销售2016/17年大豆66.15万吨，与分析师预期一致。

农业部还报告，上周出口销售2015/16年美国豆粕16.26万吨，高于预期，销售2016/17年豆粕2.4万吨，不及预期。

7月大豆期货合约 收跌14美分，报每蒲式耳11.24-1/2美元。

7月豆粕合约 收挫7.8美元，报每短吨383.2美元。7月豆油合约 涨0.20美分，报31.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为260,335口，豆粕为105,523口，豆油为107,994口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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