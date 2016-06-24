芝加哥期市：CBOT大豆因英国公投决定脱欧下跌，本周下挫4.3%

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌1.4%，至6月1日以来最低，交易员称，因投资者在英国决定脱欧后卖出风险资产。
7月合约 3月4日以来首次跌穿30日移动均线后下跌加速，在40日移动均线切入位获得支撑。
原油市场也因英国脱欧大跌，给大豆产品带来进一步压力。
豆粕和豆油也大幅下挫，豆粕触及5月19日以来最低。
本周，7月大豆合约 下跌4.3%，豆粕合约 下跌7.2%，为连续第三周下跌。豆油合约 下跌2.7%。
7月大豆期货合约 收跌21-1/2美分，报每蒲式耳11.03美元。
7月豆粕合约 收挫7.6美元，报每短吨375.6美元。7月豆油合约 跌0.76美分，报30.99美分。
今日CBOT大豆预估成交量为288,836口，豆粕为104,303口，豆油为150,499口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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