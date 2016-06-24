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市场报道 | 2016年 6月 25日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因英国公投决定脱欧下跌，本周下挫4.3%

路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌1.4%，至6月1日以来最低，交易员称，因投资者在英国决定脱欧后卖出风险资产。

7月合约 3月4日以来首次跌穿30日移动均线后下跌加速，在40日移动均线切入位获得支撑。

原油市场也因英国脱欧大跌，给大豆产品带来进一步压力。

豆粕和豆油也大幅下挫，豆粕触及5月19日以来最低。

本周，7月大豆合约 下跌4.3%，豆粕合约 下跌7.2%，为连续第三周下跌。豆油合约 下跌2.7%。

7月大豆期货合约 收跌21-1/2美分，报每蒲式耳11.03美元。

7月豆粕合约 收挫7.6美元，报每短吨375.6美元。7月豆油合约 跌0.76美分，报30.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为288,836口，豆粕为104,303口，豆油为150,499口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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