芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因低吸买盘和担忧美国天气

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬近3%，交易商称，受助于上周大跌后的低吸买盘，以及7月底美国作物生长天气的不确定性。
部分天气预报显示，下周中西部气温略有下降，但在7月下半月可能出现影响作物的生长的干热天气。
出口需求也支撑大豆市场。美国农业部表示，民间出口商出口销售15万吨美国大豆至未知目的地，其中13.2万吨在2015/16年交割，1.8万吨在2016/17年交割。
农业部上周五还证实，出口商销售41.15万吨美国大豆至未知目的地。
分析师预计，今日稍后公布的农业部作物生长报告将显示，上周美国大豆生长优良率为72%，低于之前一周的73%。
接受路透调查的分析师预计，农业部周四将上调美国大豆种植面积预估，3月预估为8,220万英亩。
7月大豆期货合约 收升30美分，报每蒲式耳11.33美元。
7月豆粕合约 收高8.4美元，报每短吨384.0美元。7月豆油合约 涨0.27美分，报31.26美分。
今日CBOT大豆预估成交量为219,664口，豆粕为96,414口，豆油为120,851口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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