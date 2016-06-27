芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因低吸买盘和担忧美国天气

路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬近3%，交易商称，受助于上周大跌后的低吸买盘，以及7月底美国作物生长天气的不确定性。

部分天气预报显示，下周中西部气温略有下降，但在7月下半月可能出现影响作物的生长的干热天气。

出口需求也支撑大豆市场。美国农业部表示，民间出口商出口销售15万吨美国大豆至未知目的地，其中13.2万吨在2015/16年交割，1.8万吨在2016/17年交割。

农业部上周五还证实，出口商销售41.15万吨美国大豆至未知目的地。

分析师预计，今日稍后公布的农业部作物生长报告将显示，上周美国大豆生长优良率为72%，低于之前一周的73%。

接受路透调查的分析师预计，农业部周四将上调美国大豆种植面积预估，3月预估为8,220万英亩。

7月大豆期货合约 收升30美分，报每蒲式耳11.33美元。

7月豆粕合约 收高8.4美元，报每短吨384.0美元。7月豆油合约 涨0.27美分，报31.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为219,664口，豆粕为96,414口，豆油为120,851口。(完)

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