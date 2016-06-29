芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，静待农业部种植报告

路透芝加哥6月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，因在农业部关键种植报告公布前交易商结清头寸。市场预计，报告将显示今春大豆种植面积高于最初的预估。

在连涨两日后，市场出现部分获利了结。交投最活跃合约 仍高于周二触及的低位。

豆油期货也走低，但豆粕上扬，因现货市场需求增加。

美国大豆出口需求良好限制跌幅。

分析师预计，农业部周四上午公布的报告将显示，最近一周出口销售旧作大豆50-100万吨，销售新作大豆60-80万吨。

预计农业部种植报告将显示，大豆种植面积为8,383.4万英亩，高于3月预估的8,223.6万英亩。

7月大豆期货合约 收跌6美分，报每蒲式耳11.44-1/2美元。

7月豆粕合约 收高4.7美元，报每短吨397.1美元。7月豆油合约 收挫0.29美分，报30.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为203,242口，豆粕为132,564口，豆油为150,896口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)