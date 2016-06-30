芝加哥期市：种植面积报告提振CBOT大豆，本季表现为2008年来最佳

路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，新作合约领涨，交易员称，此前发布的美国农业部大豆种植面积预估略低于分析师预估。

交投最活跃的11月大豆合约 收高40-3/4美分，报每蒲式耳11.53-1/4美元。

6月，近月CBOT大豆合约 升96-1/2美分，或约9%；本季度，该合约急升2.64-1/4美元，或29%，为2008年以来最大季度涨幅。

美国农业部预计，2016年大豆种植面积为8,370万英亩，虽为纪录高位，但低于分析师预估的8,380万英亩。

种植面积报告带来的支撑盖过了利空的库存数据的影响。美国农业部报告称，截至6月1日，美国大豆库存为8.7亿蒲式耳，高于分析师预估。

美国农业部还称，上周出口销售美国旧作大豆73万吨，新作大豆79.8万吨，符合市场预估。

据报在7月合约的第一个通知日，有595口大豆合约交割，符合分析师预估的0-875口，交易所报告没有豆粕合约交割，有1,853口豆油合约交割。

7月豆粕合约 收高8.2美元，报每短吨405.3美元。7月豆油合约 收高0.56美分，报31.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为390,666口，豆粕为163,118口，豆油为136,943口。(完)

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