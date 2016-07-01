芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利回吐

路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周五下跌1.4%，交易员称，因投资者在周四价格涨至两周高位后锁定利润。

豆粕和豆油期货也收低。

预计今年大豆丰产也令大豆市场更加疲弱。

交投最活跃的CBOT大豆合约 本周升5.5%，为2014年10月以来最大的周度涨幅。

CBOT豆粕期货 本周升6.7%，豆油期货 降0.8%。

民间分析公司Informa Economics预计，2016/17年美国大豆产量为38.9亿蒲式耳，高于38亿蒲式耳的美国农业部当前预估。

11月大豆合约 收跌15-3/4美分，报每蒲式耳11.37-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌3美元，报每短吨398美元。12月豆油合约 收挫0.43美分，报31.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为181,183口，豆粕为64,927口，豆油为91,966口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)