芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫5.3%，因天气因素利空及出口疲弱

欧元区金融：第一季银行业放贷标准料放松，贷款量预计增加--ECB报告
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周二重挫5.3%，触及6月24日来最低，因预报美国中西部作物天气良好，且有技术性卖盘。
出口需求放缓的迹象令跌势加重。
美国农业部周二早报告，最近一周出口检验美国大豆19.1426万吨，低于一周前的29.5816万吨，且低于分析师预估区间的低端。
豆粕和豆油期货也大跌。
多数豆粕期货<0#SM:>跌停20美元，受现货市场需求疲弱打压。
交投最活跃的11月大豆期货 跌穿20日、30日和40日关键技术支撑位，在40日移动均线切入位整固，四个月来该期货都未收在该水准之下。
11月大豆合约 收跌60-1/4美分，报每蒲式耳10.77-1/4美元。
12月豆粕合约 收跌20美元，报每短吨378美元。12月豆油合约 收挫0.32美分，报31.32美分。
今日CBOT大豆预估成交量为259,887口，豆粕为107,675口，豆油为124,869口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前