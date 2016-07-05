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市场报道 | 2016年 7月 6日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货重挫5.3%，因天气因素利空及出口疲弱

路透芝加哥7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周二重挫5.3%，触及6月24日来最低，因预报美国中西部作物天气良好，且有技术性卖盘。

出口需求放缓的迹象令跌势加重。

美国农业部周二早报告，最近一周出口检验美国大豆19.1426万吨，低于一周前的29.5816万吨，且低于分析师预估区间的低端。

豆粕和豆油期货也大跌。

多数豆粕期货<0#SM:>跌停20美元，受现货市场需求疲弱打压。

交投最活跃的11月大豆期货 跌穿20日、30日和40日关键技术支撑位，在40日移动均线切入位整固，四个月来该期货都未收在该水准之下。

11月大豆合约 收跌60-1/4美分，报每蒲式耳10.77-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌20美元，报每短吨378美元。12月豆油合约 收挫0.32美分，报31.32美分。

今日CBOT大豆预估成交量为259,887口，豆粕为107,675口，豆油为124,869口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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