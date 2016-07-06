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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌近两个月最低，因预计天气良好

路透芝加哥7月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，美国作物评级和未来两周良好的天气前景有利作物生长，将大豆期货压至近两个月最低。

指标CBOT-11月大豆合约 收于50日移动均线切入位之下，为3月3日以来首次。

大豆价格收于盘中低位之上。

近月合约跌幅超过交投更活跃的新作月份合约。

豆粕连续第三日收低，但空头回补将价格从盘中低位拉升，此前8月合约 跌穿50日移动均线切入位。

豆油合约大幅下挫，触及3月3日以来最低，尽管原油市场油价上涨。

11月大豆合约 收跌4美分，报每蒲式耳10.73-1/4美元。

12月豆粕合约 收高0.1美元，报每短吨378.1美元。12月豆油合约 收挫0.53美分，报30.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为300,614口，豆粕为130,290口，豆油为107,869口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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