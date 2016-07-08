芝加哥期市：CBOT大豆反弹3.1%，因低吸买盘

中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周五跳涨3.1%，受助于四日连跌后出现的一波低吸买盘和技术性买盘。
当指标11月合约 到达春季升势触及的高点的50%费波纳奇回档位时，技术性买家入场。
交易员还称，投资者回补空头，以锁定最近跌至两个月低位后带来的利润。
出口需求良好的迹象也提振大豆价格。
美国农业部周五早上称，上周出口销售旧作大豆63.73万吨，高于预期，新作大豆58.57万吨，符合预期。
豆粕和豆油期货也反弹，在周四触及的低位附近获得支撑后走坚。
CBOT大豆期货 本周急跌7.1%，为两年来的最大周跌幅。
豆粕期货 本周下跌7.1%，豆油期货 下跌2.7%。
11月大豆合约 收高33美分，报每蒲式耳10.57-3/4美元。
12月豆粕合约 收高9.6美元，报每短吨370.3美元。12月豆油合约 收高0.60美分，报30.78美分。
今日CBOT大豆预估成交量为184,297口，豆粕为75,885口，豆油为81,195口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)