芝加哥期市：CBOT大豆反弹3.1%，因低吸买盘

路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周五跳涨3.1%，受助于四日连跌后出现的一波低吸买盘和技术性买盘。

当指标11月合约 到达春季升势触及的高点的50%费波纳奇回档位时，技术性买家入场。

交易员还称，投资者回补空头，以锁定最近跌至两个月低位后带来的利润。

出口需求良好的迹象也提振大豆价格。

美国农业部周五早上称，上周出口销售旧作大豆63.73万吨，高于预期，新作大豆58.57万吨，符合预期。

豆粕和豆油期货也反弹，在周四触及的低位附近获得支撑后走坚。

CBOT大豆期货 本周急跌7.1%，为两年来的最大周跌幅。

豆粕期货 本周下跌7.1%，豆油期货 下跌2.7%。

11月大豆合约 收高33美分，报每蒲式耳10.57-3/4美元。

12月豆粕合约 收高9.6美元，报每短吨370.3美元。12月豆油合约 收高0.60美分，报30.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为184,297口，豆粕为75,885口，豆油为81,195口。(完)

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