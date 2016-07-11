芝加哥期市：美国降雨拖累大豆期货走低，静待农业部供需报告

路透芝加哥7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌，交易商称，因预期短期内美国中西部将降雨，以及玉米和其它商品市场回落带来的外溢影响。

但包括交投最活跃的11月合约 在内的新作合约，因担忧中西部本月稍后料将出现高温天气而受到支撑。

另外，周二农业部公布月度供需报告前的头寸调整也支撑大豆市场。分析师预计，农业部将在报告中下调美国旧作大豆结转库存，但上调新作大豆结转库存。

农业部将在今日稍后公布上周作物生长报告，分析师的平均预期为，美国大豆长优良率为70%，与之前一周持平。

CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆走低。

CBOT报告，有82口周四到期的7月大豆期货交割，无豆粕期货交割，有250口豆油期货交割。

9月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳10.63-1/2美元。

9月豆粕合约 收挫3.5美元，报每短吨370.2美元。9月豆油合约 回落0.02美分，报30.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为185,214口，豆粕为82,760口，豆油为75,994口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)