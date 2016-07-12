版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因担忧美国本月稍后的炎热天气

路透芝加哥7月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，因对美国作物带本月晚些时候炎热天气的担忧盖过了美国农业部月度供需报告的影响。

天气预报称，7月晚些时候中西部地区将出现高温天气，而那时正接近大豆最关键的结荚期，但本周的降雨应该对增加土壤湿度起到帮助。

美国农业部在月度供需报告中将美国大豆旧作结转库存的预估下调至3.5亿蒲式耳，将新作结转库存提高至2.9亿蒲式耳，两者均符合分析师预估。

美国农业部周一稍晚在作物生长报告中称，上周美国大豆生长优良率为71%，高于之前一周的70%。路透调查的分析师预计与前周持平。

CBOT豆粕和豆油期货也跟随大豆走高。

CBOT报告称，7月大豆合约没有交割，66口豆油和100口豆粕进行了交割。

9月大豆期货合约 收高29-1/4美分，报每蒲式耳10.92-3/4美元。

9月豆粕合约 收高7.3美元，报每短吨377.5美元。9月豆油合约 收高0.50美分，报30.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为233,139口，豆粕为91,661口，豆油为100,315口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐