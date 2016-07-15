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市场报道 | 2016年 7月 16日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因天气忧虑减弱及多头结清仓位

路透芝加哥7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五下跌，交易员称，美国作物种植带天气对作物构成的威胁减弱的预报激发了多头在周末前结清头寸。

盘中交易震荡，当交易员权衡今夏稍晚炎热的天气与本周有利的降雨应该能提振作物前景时，价格遂出现波动。

利多的出口消息支撑价格。美国农业部在逾一周来首次发布每日大豆销售数据时称，民间出口商售出了32万吨2016/17年交付的美国大豆。

CBOT豆粕期货 跟随大豆走势下跌，豆油期货 收高。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其成员6月碾压了1.4505亿蒲式耳大豆，较5月的1.523亿蒲式耳有所下降，数据比1.454亿蒲式耳的分析师预估略低。

NOPA报告称，截至6月底，美国豆油库存为19.85亿磅，低于5月底的19.94亿磅，也低于分析师预估均值19.90亿磅。

8月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.72-1/2美元。

8月豆粕合约 收跌3.8美元，报每短吨369.4美元。8月豆油合约 收高0.22美分，报30.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为252,626口，豆粕为90,303口，豆油为80,478口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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