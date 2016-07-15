芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因天气忧虑减弱及多头结清仓位

路透基点：长江基建签署2.5亿澳元再融资案--TRLPC
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
路透芝加哥7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五下跌，交易员称，美国作物种植带天气对作物构成的威胁减弱的预报激发了多头在周末前结清头寸。
盘中交易震荡，当交易员权衡今夏稍晚炎热的天气与本周有利的降雨应该能提振作物前景时，价格遂出现波动。
利多的出口消息支撑价格。美国农业部在逾一周来首次发布每日大豆销售数据时称，民间出口商售出了32万吨2016/17年交付的美国大豆。
CBOT豆粕期货 跟随大豆走势下跌，豆油期货 收高。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其成员6月碾压了1.4505亿蒲式耳大豆，较5月的1.523亿蒲式耳有所下降，数据比1.454亿蒲式耳的分析师预估略低。
NOPA报告称，截至6月底，美国豆油库存为19.85亿磅，低于5月底的19.94亿磅，也低于分析师预估均值19.90亿磅。
8月大豆期货合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.72-1/2美元。
8月豆粕合约 收跌3.8美元，报每短吨369.4美元。8月豆油合约 收高0.22美分，报30.89美分。
今日CBOT大豆预估成交量为252,626口，豆粕为90,303口，豆油为80,478口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。
* 短率持稳，因压低利率去化效果有限 * 拆款需求不大，银行忧钱将烂在帐上 * 短票利率略走低，视年前换新钞状况 * 债券附买回市场资金多，利率微下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金 非常多，拆款需求却平平，利率无大变化；目前大家比较担心的是，钱太多且苦无去处，预 估本旬资金可能烂在帐上。 他们表示，央行大幅降低冲销力道，连续两周减发定存单，加上本月364天期定存单发 行金额自1,600亿台币暂降为1,000亿，并暂停标售两年期定存单，使市场资金转为极度充沛 ，距离春节虽不到10个营业日，但大家完全没有感受到节前资金将趋紧俏的气氛。 〞钱真的滥到不行，这一旬(钱)大概要烂在帐了，没有需求，降低利率也没有用。〞一 大型银行资调人员说，可能是大家已认清杀低利率对去化资金效果有限，因此大家都很〞自 制〞，使利率维持在原水准。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场钱还是很多，利率则维持在上周水准
* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟