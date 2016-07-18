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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因天气忧虑持续

路透芝加哥7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨，从早盘跌势中反弹，交易商称，因中午发布的最新天气预报称，本周稍后中西部地区气温升高，湿度下降。

交投最活跃的11月大豆期货 收涨9美分，报每蒲式耳10.66-1/4美元。

市场早盘承压，因上周五美国商品期货交易委员会发布的周度数据显示，截至7月12日当周，非商业贸易商持有大量净多头头寸，为近14.5万口。

周末的降雨也给中西部部分地区的土壤补充了水分，这可能抵消本周该地区预计将出现的高温天气的影响。

农业部将于今日稍后发布最新一周作物生长报告，接受路透调查的分析师预计，美国大豆作物生长优良率为71%，与之前一周持平。

农业部报告，上周出口检验美国大豆36.738万吨，在分析师预估的25-40万吨的区间内。

CBOT豆粕期货 跟随大豆走高，且表现强于豆油期货 ，受助豆粕于/豆油价差。

9月豆粕合约 收高3.9美元，报每短吨372.2美元。9月豆油合约 涨0.04美分，报31.06美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,158口，豆粕为129,675口，豆油为81,156口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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