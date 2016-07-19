芝加哥期市：CBOT大豆跳水，因美国作物评级强劲激发多头出脱

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌约3%，交易员称，因美国作物评级处于历史高位，且预告下周天气更加温和，多头因此出脱头寸。
交投最活跃的11月大豆合约 收跌38-1/2美分，报每蒲式耳10.27-3/4美元。
预计本周美国中西部作物带将有酷热天气，但近日来许多地区的降雨给土壤带来了湿度，可能抵消了炎热天气带来的影响。
美国农业部周一晚些时候称，71%的美国大豆作物评级为优良，与前周一致，这是过去20年来最高的7月中评级之一。
CBOT豆粕 和豆油 均跟随大豆走低。
9月豆粕合约 收跌13.6美元，报每短吨358.6美元。9月豆油合约 跌0.28美分，报30.78美分。
今日CBOT大豆预估成交量为252,779口，豆粕为114,964口，豆油为84,661口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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