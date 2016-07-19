芝加哥期市：CBOT大豆跳水，因美国作物评级强劲激发多头出脱

路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌约3%，交易员称，因美国作物评级处于历史高位，且预告下周天气更加温和，多头因此出脱头寸。

交投最活跃的11月大豆合约 收跌38-1/2美分，报每蒲式耳10.27-3/4美元。

预计本周美国中西部作物带将有酷热天气，但近日来许多地区的降雨给土壤带来了湿度，可能抵消了炎热天气带来的影响。

美国农业部周一晚些时候称，71%的美国大豆作物评级为优良，与前周一致，这是过去20年来最高的7月中评级之一。

CBOT豆粕 和豆油 均跟随大豆走低。

9月豆粕合约 收跌13.6美元，报每短吨358.6美元。9月豆油合约 跌0.28美分，报30.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为252,779口，豆粕为114,964口，豆油为84,661口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>