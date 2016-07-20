芝加哥期市：大豆期货走低，因预报称8月天气有利作物生长

路透芝加哥7月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三急跌2.0%，因天气预报称，8月美国中西部天气状况有利于作物生长。

交投最活跃的合约 触及4月26日以来最低。

最新的天气预报称，在大豆作物关键生长期的大部分时间里，美国降水充裕，气温适中，缓解了对拉尼亚天气现象会影响收成的担忧。

在指标11月大豆期货 跌穿前一个7月低位10.21美元后，卖盘加速。

11月合约在20日波林格区间的低端盘整。

豆粕期货也走低，但豆油期货上扬，因看涨豆粕/看空豆油的套利头寸被出脱。

交投最活跃的豆粕合约 过去七个交易日中有六日走低。

11月大豆期货合约 收跌18-3/4美分，报每蒲式耳10.09美元。

9月豆粕合约 收挫7.4美元，报每短吨351.2美元。9月豆油合约 涨0.06美分，报30.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,830口，豆粕为104,211口，豆油为120,952口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)