芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口强劲和低吸买盘

路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，因有迹象显示出口需求强劲，在受创的市场引发一轮温和的低吸买盘。

大豆在隔夜交易时段早盘走低，但在指标11月合约 下探周三低位失败后，转跌为升。

天气预报显示，美国中西部8月天气状况对大豆生长有利，限制涨幅。8月正值大豆生长的关键时期。

CBOT-11月大豆期货 未能守住100日移动均线之上的支撑位，连续第二日收在该关键技术位之下。

农业部报告，上周出口销售旧作大豆32.49万吨，新作大豆100.2万吨。新作销售超过市场预估区间的高端。

豆粕和豆油期货也收涨。

国内终端用户需求疲弱限制豆粕涨幅。

CBOT-8月豆粕合约 升穿20日移动均线，但未能升穿周三触及的高位。

11月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳10.12-1/2美元。

9月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨351.5美元。9月豆油合约 涨0.35美分，报31.19美分。

今日CBOT大豆预估成交量为174,107口，豆粕为72,388口，豆油为75,059口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)