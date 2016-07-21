芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口强劲和低吸买盘

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，因有迹象显示出口需求强劲，在受创的市场引发一轮温和的低吸买盘。
大豆在隔夜交易时段早盘走低，但在指标11月合约 下探周三低位失败后，转跌为升。
天气预报显示，美国中西部8月天气状况对大豆生长有利，限制涨幅。8月正值大豆生长的关键时期。
CBOT-11月大豆期货 未能守住100日移动均线之上的支撑位，连续第二日收在该关键技术位之下。
农业部报告，上周出口销售旧作大豆32.49万吨，新作大豆100.2万吨。新作销售超过市场预估区间的高端。
豆粕和豆油期货也收涨。
国内终端用户需求疲弱限制豆粕涨幅。
CBOT-8月豆粕合约 升穿20日移动均线，但未能升穿周三触及的高位。
11月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳10.12-1/2美元。
9月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨351.5美元。9月豆油合约 涨0.35美分，报31.19美分。
今日CBOT大豆预估成交量为174,107口，豆粕为72,388口，豆油为75,059口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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