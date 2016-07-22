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市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，因预报称8月天气状况有利于作物生长

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五急跌2.3%，交易商称，受累于预报称8月天气状况有利于作物生长。

低吸买家尾盘进场，带动价格从日内触及的三个月低位反弹。

8月是美国中西部大豆生长的关键期，很多作物结荚和灌浆。

交易商指出，基金的大豆卖盘强劲，因最新的天气预报缓解了对干热天气可能导致减产的忧虑。

现货市场需求疲弱重压豆粕期货，盘中触及4月29日以来最低。

CBOT-8月豆粕期货 一度跌至100日移动均线之下，但收在该关键技术位之上。

油价下跌拖累豆油期货表现。CBOT-8月豆油期货 跌穿位于20日移动均线的支撑位。

11月大豆期货合约 收跌24-1/4美分，报每蒲式耳9.88-1/4美元。

12月豆粕合约 收挫5.8美元，报每短吨341.7美元。12月豆油合约 回落0.90美分，报30.70美分。

本周，大豆期货 下跌6.5%，豆粕期货 回落6.6%，豆油期货 收挫2.3%。

今日CBOT大豆预估成交量为284,216口，豆粕为136,302口，豆油为141,275口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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