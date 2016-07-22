芝加哥期市：大豆期货下跌，因预报称8月天气状况有利于作物生长

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五急跌2.3%，交易商称，受累于预报称8月天气状况有利于作物生长。
低吸买家尾盘进场，带动价格从日内触及的三个月低位反弹。
8月是美国中西部大豆生长的关键期，很多作物结荚和灌浆。
交易商指出，基金的大豆卖盘强劲，因最新的天气预报缓解了对干热天气可能导致减产的忧虑。
现货市场需求疲弱重压豆粕期货，盘中触及4月29日以来最低。
CBOT-8月豆粕期货 一度跌至100日移动均线之下，但收在该关键技术位之上。
油价下跌拖累豆油期货表现。CBOT-8月豆油期货 跌穿位于20日移动均线的支撑位。
11月大豆期货合约 收跌24-1/4美分，报每蒲式耳9.88-1/4美元。
12月豆粕合约 收挫5.8美元，报每短吨341.7美元。12月豆油合约 回落0.90美分，报30.70美分。
本周，大豆期货 下跌6.5%，豆粕期货 回落6.6%，豆油期货 收挫2.3%。
今日CBOT大豆预估成交量为284,216口，豆粕为136,302口，豆油为141,275口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)