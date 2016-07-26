芝加哥期市：CBOT大豆录得一周来最大单日上涨，因空头回补

路透芝加哥7月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨约1%，从周一的三个月低位反弹，交易员称，因投资者空头回补，及长期天气预报显示下个月气温很高。

数周来重压大豆价格的基金卖盘和多头结清头寸今日看似已经结束，或者稍作喘息。交投最活跃的合约 升0.8%，为一周来最大升幅。

豆粕和豆油期货也反弹，豆油从1月以来最低的水平反弹。

尽管美国作物生长状况好于预期，但价格仍上涨。分析师称，作物生长状况良好应该帮助将8月天气变得更加干热带来的潜在产量损失最小化。对大豆产量来说8月是关键月份。

11月大豆期货合约 收升7-1/2美分，报每蒲式耳9.73-3/4美元。

12月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨341.2美元。12月豆油合约 升0.11美分，报29.68美分。

今日CBOT大豆预估成交量为160,450口，豆粕为74,140口，豆油为100,065口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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