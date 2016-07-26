芝加哥期市：CBOT大豆录得一周来最大单日上涨，因空头回补

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透芝加哥7月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨约1%，从周一的三个月低位反弹，交易员称，因投资者空头回补，及长期天气预报显示下个月气温很高。
数周来重压大豆价格的基金卖盘和多头结清头寸今日看似已经结束，或者稍作喘息。交投最活跃的合约 升0.8%，为一周来最大升幅。
豆粕和豆油期货也反弹，豆油从1月以来最低的水平反弹。
尽管美国作物生长状况好于预期，但价格仍上涨。分析师称，作物生长状况良好应该帮助将8月天气变得更加干热带来的潜在产量损失最小化。对大豆产量来说8月是关键月份。
11月大豆期货合约 收升7-1/2美分，报每蒲式耳9.73-3/4美元。
12月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨341.2美元。12月豆油合约 升0.11美分，报29.68美分。
今日CBOT大豆预估成交量为160,450口，豆粕为74,140口，豆油为100,065口。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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