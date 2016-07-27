芝加哥期市：CBOT大豆连续第二日因空头回补收高，美国获大笔出口订单

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。
路透芝加哥7月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三连续第二日上涨，受助于空头回补，且此前公布有一笔数量较大的美国大豆出口订单，销往最大购买国中国。
部分天气模型显示，进入8月第一周降雨量较少，这是美国作物生长的最关键时期，干旱天气可能减少单产量，促使供应收紧和价格上涨。
豆油合约 跌至六个月新低后反弹，仅小幅收低，豆粕合约 升1.2%，因豆油/豆粕价差交易。
美国农业部称，出口商向中国售出13.1万吨美国大豆。
11月大豆期货合约 收升12-1/4美分，报每蒲式耳9.86美元。
12月豆粕合约 收高4.6美元，报每短吨345.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报29.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为202,706口，豆粕为109,952口，豆油为125,442口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。
路透上海1月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 海关月度正式数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。