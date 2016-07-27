芝加哥期市：CBOT大豆连续第二日因空头回补收高，美国获大笔出口订单

路透芝加哥7月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周三连续第二日上涨，受助于空头回补，且此前公布有一笔数量较大的美国大豆出口订单，销往最大购买国中国。

部分天气模型显示，进入8月第一周降雨量较少，这是美国作物生长的最关键时期，干旱天气可能减少单产量，促使供应收紧和价格上涨。

豆油合约 跌至六个月新低后反弹，仅小幅收低，豆粕合约 升1.2%，因豆油/豆粕价差交易。

美国农业部称，出口商向中国售出13.1万吨美国大豆。

11月大豆期货合约 收升12-1/4美分，报每蒲式耳9.86美元。

12月豆粕合约 收高4.6美元，报每短吨345.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报29.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为202,706口，豆粕为109,952口，豆油为125,442口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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