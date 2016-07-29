版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 30日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因空头回补急升近3%，但本月大幅下挫

路透芝加哥7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五最多急升2.8%，交易员称，受助于美国供应出口需求增长数据带动投资者进行空头回补。

CBOT-8月大豆合约 在第一个交割通知日没有交割，也在交投活跃的看多价差交易中提振价格。

今日上涨大幅缩减了本月的跌幅，但大豆合约 7月仍大跌13%，为约两年来的最大月度跌幅。大豆本周上涨约1.4%。

美国农业部报告称，出口商售出12.9万吨美国大豆往未知的目的地，为多日来的第三笔10万吨以上交易。

巴西植物油行业协会(ABIOVE)周五将2015-16年大豆作物产量从上月预估的9,730万吨下调至9,660万吨。

中国在周五的国储粮拍卖中售出8.4367万吨大豆，为待售总量的14%，因全球价格下跌、需求放缓令竞标者退却。

11月大豆期货合约 收高25美分，报每蒲式耳10.03美元。

12月豆粕合约 收高7.1美元，报每短吨349.9美元。12月豆油合约 升0.84美分，报30.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,407口，豆粕为76,246口，豆油为131,874口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐