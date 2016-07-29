芝加哥期市：CBOT大豆因空头回补急升近3%，但本月大幅下挫

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透芝加哥7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五最多急升2.8%，交易员称，受助于美国供应出口需求增长数据带动投资者进行空头回补。
CBOT-8月大豆合约 在第一个交割通知日没有交割，也在交投活跃的看多价差交易中提振价格。
今日上涨大幅缩减了本月的跌幅，但大豆合约 7月仍大跌13%，为约两年来的最大月度跌幅。大豆本周上涨约1.4%。
美国农业部报告称，出口商售出12.9万吨美国大豆往未知的目的地，为多日来的第三笔10万吨以上交易。
巴西植物油行业协会(ABIOVE)周五将2015-16年大豆作物产量从上月预估的9,730万吨下调至9,660万吨。
中国在周五的国储粮拍卖中售出8.4367万吨大豆，为待售总量的14%，因全球价格下跌、需求放缓令竞标者退却。
11月大豆期货合约 收高25美分，报每蒲式耳10.03美元。
12月豆粕合约 收高7.1美元，报每短吨349.9美元。12月豆油合约 升0.84美分，报30.48美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,407口，豆粕为76,246口，豆油为131,874口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。