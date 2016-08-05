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市场报道 | 2016年 8月 6日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五收高，交易员称，因美国供应的出口需求强劲，政府确认连续第八日达成大笔出口交易。

指标CBOT-11月大豆合约 收高17-3/4美分，报每蒲式耳9.74-1/2美元，持于位于9.56-1/2美元的200日移动均线切入位之上，该合约本周下跌2.8%。

美国农业部通过其日报系统报告称，民间出口商向中国出口49.8万吨2016/17市场年美国大豆，为连续第八日报告达成出口交易，期间新作总销量接近250万吨。

中国的国家粮食交易中心报告拍卖了10.1726万吨国储大豆，可出售规模为60.2270万吨。交易员称，总销售量较小表明进口依然强劲。

但美国大豆作物前景良好仍抑制市场，预计未来一周中西部大部分地区的作物天气总体上有利，美国超过一半的作物处于关键的结荚期。

CBOT豆油期货 小幅下跌，此前连续三日上涨。

CBOT豆粕期货 跟随大豆期货走高。

9月豆粕合约 收高6.4美元，报每短吨334.3美元。9月豆油合约 收跌0.02美分，报30.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为121,598口，豆粕为72,269口，豆油为68,755口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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