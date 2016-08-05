芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲

《图表新闻》亚洲债市12月资金继续外流，但流出规模大幅下降
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五收高，交易员称，因美国供应的出口需求强劲，政府确认连续第八日达成大笔出口交易。
指标CBOT-11月大豆合约 收高17-3/4美分，报每蒲式耳9.74-1/2美元，持于位于9.56-1/2美元的200日移动均线切入位之上，该合约本周下跌2.8%。
美国农业部通过其日报系统报告称，民间出口商向中国出口49.8万吨2016/17市场年美国大豆，为连续第八日报告达成出口交易，期间新作总销量接近250万吨。
中国的国家粮食交易中心报告拍卖了10.1726万吨国储大豆，可出售规模为60.2270万吨。交易员称，总销售量较小表明进口依然强劲。
但美国大豆作物前景良好仍抑制市场，预计未来一周中西部大部分地区的作物天气总体上有利，美国超过一半的作物处于关键的结荚期。
CBOT豆油期货 小幅下跌，此前连续三日上涨。
CBOT豆粕期货 跟随大豆期货走高。
9月豆粕合约 收高6.4美元，报每短吨334.3美元。9月豆油合约 收跌0.02美分，报30.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为121,598口，豆粕为72,269口，豆油为68,755口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大