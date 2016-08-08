芝加哥期市：CBOT大豆攀升，因美国出口需求强劲

路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周一触及一周高位，连续第四日收高，交易员称，此前美国农业部确认连续第九日达成大笔出口交易。

指标11月大豆期货 收高10-1/2美分，或略高于1%，报每蒲式耳9.85美元。

美国农业部通过其日报告系统称，民间出口商向中国出口24.6万吨2016/17市场年度美国大豆，为连续第九日报告达成出口交易，期间新作总销量超过270万吨。

美国农业部周一称，上周出口检验美国大豆97.2001万吨，接近分析师预估区间的高端。

中国海关总署数据显示，中国7月进口了776万吨大豆，比6月的756万吨高2.6%。中国是全球大豆主要买家。

但美国大豆作物前景良好仍抑制市场，天气预报显示，本周中西部大部分地区的天气状况对作物生长总体上有利，美国超过一半的作物处于关键的结荚期。

分析师的平均预期为，农业部周一晚些时候将公布，上周大豆生长优良率持平在72%。

CBOT豆油 和豆粕 期货均走高。

9月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨335.9美元。9月豆油合约 收高0.39美分，报31.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为110,747口，豆粕为65,479口，豆油为92,970口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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