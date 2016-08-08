芝加哥期市：CBOT大豆攀升，因美国出口需求强劲

英国政经：首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周一触及一周高位，连续第四日收高，交易员称，此前美国农业部确认连续第九日达成大笔出口交易。
指标11月大豆期货 收高10-1/2美分，或略高于1%，报每蒲式耳9.85美元。
美国农业部通过其日报告系统称，民间出口商向中国出口24.6万吨2016/17市场年度美国大豆，为连续第九日报告达成出口交易，期间新作总销量超过270万吨。
美国农业部周一称，上周出口检验美国大豆97.2001万吨，接近分析师预估区间的高端。
中国海关总署数据显示，中国7月进口了776万吨大豆，比6月的756万吨高2.6%。中国是全球大豆主要买家。
但美国大豆作物前景良好仍抑制市场，天气预报显示，本周中西部大部分地区的天气状况对作物生长总体上有利，美国超过一半的作物处于关键的结荚期。
分析师的平均预期为，农业部周一晚些时候将公布，上周大豆生长优良率持平在72%。
CBOT豆油 和豆粕 期货均走高。
9月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨335.9美元。9月豆油合约 收高0.39美分，报31.01美分。
今日CBOT大豆预估成交量为110,747口，豆粕为65,479口，豆油为92,970口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。