芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第五日攀升，因出口需求持续强劲

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周二连续第五日攀升，交易员称，受助于对美国供应的出口需求持续强劲。

指标12月合约 收高3美分，报每蒲式耳9.88美元，在触及一周高位的9.99-1/4美元后缩小涨幅。

美国农业部通过其日报系统报告称，民间出口商向未知目的地出口12万吨2016/17市场年美国大豆，为连续第10日报告达成出口交易。

在周五发布月度供需报告前，路透调查的分析师预计，政府将提高2016/17年美国大豆产量和结转库存预估。

但交易员称，最近出口步伐强劲可能促使美国农业部下调结转库存预估的担心激发了一些空头回补。

美国农业部周一晚些时候发布称，72%的美国大豆评级为优良，与前周持平，也符合分析师预估。

9月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨336.3美元。9月豆油合约 收高0.23美分，报31.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为121,590口，豆粕为69,745口，豆油为96,545口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)