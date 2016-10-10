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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货收低，因收割加速

路透芝加哥期10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，因美国中西部收割全面加速，拖累现货市场表现疲弱。

豆粕期货也回落，因大量大豆交割，使加工商得以加快压榨速度，从而导致供应增加。

豆油期货上涨，触及9月23日以来最高水平，受助于原油市场走高。

大豆现货市场也承压，因收割活动导致加工商降低现货基差。

11月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。

12月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨298.1美元。12月豆油合约 涨0.51美分，报33.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,349口，豆粕为90,086口，豆油为129,773口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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