芝加哥期市：大豆期货收低，因收割加速

路透芝加哥期10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，因美国中西部收割全面加速，拖累现货市场表现疲弱。

豆粕期货也回落，因大量大豆交割，使加工商得以加快压榨速度，从而导致供应增加。