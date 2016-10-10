芝加哥期市：大豆期货收低，因收割加速

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥期10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，因美国中西部收割全面加速，拖累现货市场表现疲弱。
豆粕期货也回落，因大量大豆交割，使加工商得以加快压榨速度，从而导致供应增加。
豆油期货上涨，触及9月23日以来最高水平，受助于原油市场走高。
大豆现货市场也承压，因收割活动导致加工商降低现货基差。
11月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。
12月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨298.1美元。12月豆油合约 涨0.51美分，报33.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,349口，豆粕为90,086口，豆油为129,773口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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