芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因美元走强和油价下跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四逆转早盘升势收跌，交易员称，因美元走强激发了商品市场的普遍卖盘。
美国中西部大豆丰产的报道也重压价格。
豆粕和豆油期货也收低。
CBOT-11月大豆期货 下跌6美分，或0.6%，报每蒲式耳9.75-1/2美元，稍早曾触及四周高位，在跌穿200日移动均线切入位后卖盘加速。
美元指数 升至七个月高位，此前欧洲央行总裁为12月政策会议祭出更多货币刺激举措预留大门。
跟踪的19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.9%。
早盘上涨，因大豆出口需求强于预期。
美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆略高于200万吨，远高于分析师预估的100-130万吨的区间。
12月豆粕合约 收跌1.8美元，报每短吨304.6美元。12月豆油合约 收低0.35美分，报35.05美分。
今日CBOT大豆预估成交量为233,136口，豆粕为78,168口，豆油为114,445口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。