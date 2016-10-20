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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因美元走强和油价下跌

路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四逆转早盘升势收跌，交易员称，因美元走强激发了商品市场的普遍卖盘。

美国中西部大豆丰产的报道也重压价格。

豆粕和豆油期货也收低。

CBOT-11月大豆期货 下跌6美分，或0.6%，报每蒲式耳9.75-1/2美元，稍早曾触及四周高位，在跌穿200日移动均线切入位后卖盘加速。

美元指数 升至七个月高位，此前欧洲央行总裁为12月政策会议祭出更多货币刺激举措预留大门。

跟踪的19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.9%。

早盘上涨，因大豆出口需求强于预期。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆略高于200万吨，远高于分析师预估的100-130万吨的区间。

12月豆粕合约 收跌1.8美元，报每短吨304.6美元。12月豆油合约 收低0.35美分，报35.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为233,136口，豆粕为78,168口，豆油为114,445口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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