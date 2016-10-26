芝加哥期市：大豆期货触及两个月高位，受助于基金驱动的买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，交易商称，受助于基金驱动的买盘和技术性买入，美元走软，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的不确定性促使投机资金流入农产品市场。
CBOT-11月大豆期货 收涨19-1/4美分，报蒲式耳10.10美元，盘中触及8月24日以来的合约高位10.11美元。
另外，南美种植季天气状况的不确定性也扶助支撑大豆期价。南美目前正在进行大豆种植。
美国中西部的降雨导致收割停滞，截至10月23日，大豆收割完成率为76%，这也扶助支撑大豆价格。
随着收割接近尾声，运往美国墨西哥湾的大豆船货现货基差持稳至小涨。
分析师预计，美国农业部周四报告，上周出口销售美国大豆150-250万吨。
CBOT豆粕合约在大豆产品期货中百分比涨幅最大，12月豆粕合约 收涨10.90美元，报每短吨319.10美元。
CBOT-12月豆油合约 小幅收跌0.08美分，报35.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为355,966口，豆粕为109,726口，豆油为98,084口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。