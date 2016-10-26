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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 04:52 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及两个月高位，受助于基金驱动的买盘

路透芝加哥10月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，交易商称，受助于基金驱动的买盘和技术性买入，美元走软，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策的不确定性促使投机资金流入农产品市场。

CBOT-11月大豆期货 收涨19-1/4美分，报蒲式耳10.10美元，盘中触及8月24日以来的合约高位10.11美元。

另外，南美种植季天气状况的不确定性也扶助支撑大豆期价。南美目前正在进行大豆种植。

美国中西部的降雨导致收割停滞，截至10月23日，大豆收割完成率为76%，这也扶助支撑大豆价格。

随着收割接近尾声，运往美国墨西哥湾的大豆船货现货基差持稳至小涨。

分析师预计，美国农业部周四报告，上周出口销售美国大豆150-250万吨。

CBOT豆粕合约在大豆产品期货中百分比涨幅最大，12月豆粕合约 收涨10.90美元，报每短吨319.10美元。

CBOT-12月豆油合约 小幅收跌0.08美分，报35.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为355,966口，豆粕为109,726口，豆油为98,084口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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