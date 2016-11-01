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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆急挫，因市场聚焦美国产量

路透芝加哥11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三日下跌，分析师称，因月初出现的技术性卖盘，以及担心美国农业部在下周发布的月底报告中上调产量预估。

指标1月大豆合约 收跌18-1/2美分，报每蒲式耳9.93-1/4美元，跌穿10.10美元附近的100日移动均线。

美国农业部称，截至周日，87%的美国大豆完成收割，高于五年均值85%，但符合分析师的平均预估。

豆粕 也连续第三日下跌，跟随大豆走势。

豆油 收跌，但在豆油/豆粕套利交易中略占优势。

CBOT-12月豆粕 收跌6.6美元，报每短吨309.5美元，12月豆油合约 收跌0.32美分，报34.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为169,550口，豆粕为99,630口，豆油为128,521口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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