芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘和美国丰产

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，交易员称，因技术性卖盘，和担心美国农业部在下周发布的月度报告中上调本已创纪录高位的大豆产量预估。
指标1月大豆合约 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.86-1/2美元，略高于9.86美元附近的200日移动均线切入位。
商品交易商INTL FCStone周二晚些时候上调了美国2016年大豆产量预估均值，至创纪录的每英亩52.8蒲式耳，上月预估均值为52.5蒲式耳。
受下周美国大选结果不确定性拖累，油价、股市和美元下跌，给市场带来额外压力。
基金持有大豆期货净多头头寸，令市场容易受到一波波出脱多头头寸交易影响。
大豆市场受到出口需求支撑。美国农业部称，民间出口商昨日向中国售出13.2万吨2016/17作物年美国大豆。
CME Group报告，100口11月大豆合约进行了交割。
CBOT-12月豆粕合约 收跌，受大豆下跌的外溢影响以及豆油/豆粕的价差交易拖累。
CBOT-12月豆油 收高，因豆油/豆粕价差交易，以及马来西亚棕榈油上涨的支撑。
CBOT-12月豆粕 收跌2.8美元，报每短吨306.7美元，12月豆油合约 收高0.13美分，报34.98美分。
今日CBOT大豆预估成交量为140,385口，豆粕为78,592口，豆油为98,275口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。