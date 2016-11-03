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市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆从两周低位反弹，因出口需求强劲

路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅走高，从周三触及的约两周低位反弹，交易员称，主要受来自中国的强劲出口需求推动。

市场还出现技术性买盘，交投最活跃的CBOT-1月大豆期货 在200移动均线获得支撑。

豆粕和豆油也小幅走高。

交易员在下周二美国总统大选前调整头寸，美国农业部也将于下周二发布月度供需报告。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆250万吨，高于分析师的预估区间。农业部还报告，销售12万吨美国大豆，目的地不明。

指标1月大豆合约 收高3美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。

CBOT-12月豆粕 收跌0.3美元，报每短吨306.4美元，12月豆油合约 收高0.12美分，报35.1美分。

今日CBOT大豆预估成交量为111,965口，豆粕为61,255口，豆油为97,786口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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