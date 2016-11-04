芝加哥期市：CBOT大豆期货反弹，因农业部月度报告前的头寸调整

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第二天上涨，因投资者在下周二美国大选和周三发布月度供需报告前调整头寸。

大豆在周三触及两周低位后反弹，本周下跌约2%，为截至8月26日当周以来的最大周度跌幅。

豆油下跌1%，跟随马来西亚棕榈油下跌的走势，豆粕上涨约0.8%。

路透调查的分析师预计，美国农业部下周将把美国大豆总产量和单产预估上调至纪录高位。

指标1月大豆合约 收高1-1/4美分，报每蒲式耳9.90-3/4美元。

CBOT-12月豆粕 收高2.6美元，报每短吨309美元，12月豆油合约 收低0.39美分，报34.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为107,015口，豆粕为51,101口，豆油为120,866口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)