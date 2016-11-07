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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆连续第三日上涨，受助于出口需求

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第三日上涨，交易员称，受助于一波出口需求，主要受到全球最大大豆进口国中国的需求推动。

大豆和豆粕上涨，但豆油、玉米和小麦走低，美元上涨给作物价格带来压力。交易员在周二美国大选和周三发布美国农业部月度供需报告前轧平头寸。

美国农业部称，出口商向中国卖出13.2万吨美国大豆，向菲律宾卖出13.5万吨豆粕。

美国农业部还称，上周出口检验了260万吨美国大豆，符合分析师预估。

指标1月大豆合约 收高7-3/4美分，报每蒲式耳9.98-1/2美元。

CBOT-12月豆粕 收高2.9美元，报每短吨311.9美元，12月豆油合约 收高0.08美分，报34.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为106,571口，豆粕为64,484口，豆油为82,865口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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