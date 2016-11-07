芝加哥期市：CBOT大豆连续第三日上涨，受助于出口需求

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第三日上涨，交易员称，受助于一波出口需求，主要受到全球最大大豆进口国中国的需求推动。
大豆和豆粕上涨，但豆油、玉米和小麦走低，美元上涨给作物价格带来压力。交易员在周二美国大选和周三发布美国农业部月度供需报告前轧平头寸。
美国农业部称，出口商向中国卖出13.2万吨美国大豆，向菲律宾卖出13.5万吨豆粕。
美国农业部还称，上周出口检验了260万吨美国大豆，符合分析师预估。
指标1月大豆合约 收高7-3/4美分，报每蒲式耳9.98-1/2美元。
CBOT-12月豆粕 收高2.9美元，报每短吨311.9美元，12月豆油合约 收高0.08美分，报34.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为106,571口，豆粕为64,484口，豆油为82,865口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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