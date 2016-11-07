芝加哥期市：CBOT大豆连续第三日上涨，受助于出口需求

路透芝加哥11月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第三日上涨，交易员称，受助于一波出口需求，主要受到全球最大大豆进口国中国的需求推动。

大豆和豆粕上涨，但豆油、玉米和小麦走低，美元上涨给作物价格带来压力。交易员在周二美国大选和周三发布美国农业部月度供需报告前轧平头寸。