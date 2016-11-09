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市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 05:55 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下挫2%，此前美国农业部上调美国产量预估

路透芝加哥11月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大跌约2%，五个交易日来首次收低，交易商称因美国农业部对美国大豆的产量预估高于分析师预期。

大豆从稍早触及的高位回落，回吐大部份四日连升录得的涨幅。豆粕期货 和豆油期货 也分别下挫约1%和2%。

美国农业部在月度供需报告中预计，今年美国大豆产量为43.61亿蒲式耳，高于分析师预估均值43.14亿；单产预估为创纪录的每英亩52.5蒲式耳，高于分析师预估的52.0。

指标1月大豆合约 大跌20-1/4美分，报每蒲式耳9.91美元。

CBOT-12月豆粕 收挫4.3美元，报每短吨311.4美元，12月豆油合约 收低1美分，报34.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为264,311口，豆粕为141,669口，豆油为198,135口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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