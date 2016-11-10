芝加哥期市：CBOT大豆期货跳升1%，因技术性买盘和中国需求

路透芝加哥11月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大涨约1%，交易商称，受来自中国的出口需求强劲以及周三大跌后的技术性买盘提振。

今日大豆期货在相对较宽的区间内交投，价格隔夜上涨，之后转跌，尾盘最后时刻才受一波买盘带动反弹。

在美国农业部公布，上周美国大豆出口销售100万吨，低于市场预估的170-200万吨后，大豆期价承压。

美国农业部日报系统还公布，民间出口商向中国出口了12.6万吨美国大豆。

美国农业部周三展望中对美国大豆产量预估高于预期，限制了市场的升幅。

指标1月大豆合约 升7美分，报每蒲式耳9.98美元。

CBOT-12月豆粕 收平，报每短吨311.4美元，12月豆油合约 收高0.46美分，报34.77美分。

今日CBOT大豆预估成交量为284,547口，豆粕为85,460口，豆油为104,821口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)