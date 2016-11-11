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市场报道 | 2016年 11月 12日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因中国忧虑和巴西货币下挫

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌1%，受压于中国大豆市场疲弱，引发了对出口前景的担忧。

对海外买家来说，汇率波动令美国供应比竞争对手巴西的供应更贵，这也打压市场。

巴西货币雷亚尔兑美元周五跌至逾五个月以来最低，因投资者加大对美国当选总统将推高通胀的押注。

豆粕和豆油也收低，油价下跌增添了利空基调。

指标1月大豆合约 跌12美分，报每蒲式耳9.86美元。

CBOT-12月豆粕 收跌3.6美元，报每短吨307.8美元，12月豆油合约 收跌0.33美分，报34.44美分。

本周，CBOT大豆合约 下跌0.4%，豆粕合约 下跌0.1%，豆油 下滑0.8%。

今日CBOT大豆预估成交量为329,489口，豆粕为112,141口，豆油为160,213口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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