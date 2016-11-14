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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，但出口需求强劲令跌幅缩小

路透芝加哥11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌，因中国大豆市场急挫，以及美元进一步走坚激发商品市场的普遍卖盘。

但大豆收于盘中低位之上，受助于出口需求和豆粕上涨。

指标CBOT-1月大豆合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.84-1/4美元，盘中跌至四周低位的9.75-1/4美元。

CBOT-11月大豆合约 到期价格为9.71美元，市场清淡。

中国大连商品交易所大豆期货急挫5%，因有传闻称，政府将采取措施打击投机。

美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆278.5428万吨，符合分析师250-280万吨的预估。

CBOT豆粕期货 收高，在与豆油的价差交易 中跑赢。

豆油下跌，部分由于马来西亚棕榈油 下跌约4%。

CBOT-12月豆粕 收高2.1美元，报每短吨309.9美元，12月豆油合约 收跌0.49美分，报33.95美分。

今日CBOT大豆预估成交量为139,820口，豆粕为81,700口，豆油为102,757口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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