芝加哥期市：CBOT大豆收跌，但出口需求强劲令跌幅缩小

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌，因中国大豆市场急挫，以及美元进一步走坚激发商品市场的普遍卖盘。
但大豆收于盘中低位之上，受助于出口需求和豆粕上涨。
指标CBOT-1月大豆合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.84-1/4美元，盘中跌至四周低位的9.75-1/4美元。
CBOT-11月大豆合约 到期价格为9.71美元，市场清淡。
中国大连商品交易所大豆期货急挫5%，因有传闻称，政府将采取措施打击投机。
美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆278.5428万吨，符合分析师250-280万吨的预估。
CBOT豆粕期货 收高，在与豆油的价差交易 中跑赢。
豆油下跌，部分由于马来西亚棕榈油 下跌约4%。
CBOT-12月豆粕 收高2.1美元，报每短吨309.9美元，12月豆油合约 收跌0.49美分，报33.95美分。
今日CBOT大豆预估成交量为139,820口，豆粕为81,700口，豆油为102,757口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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