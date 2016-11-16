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市场报道 | 2016年 11月 17日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因南美作物天气温和

路透芝加哥11月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，分析师表示，因交易商将注意力转至产量创纪录造成的库存不断增加，以及南美作物天气大致有利作物。

指标CBOT-1月大豆合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳9.85-3/4美元，跌穿200日移动均线切入位约9.90美元。

大豆期货盘初受周二大于预期的美国全国油籽加工商协会(NOPA月度压榨数据带动走强，但之后转跌。

美国农业部称，民间出口商向中国出口了16.55万吨美国大豆，2016/17年度付运。

不过一些交易商担心一旦南美大豆开始收割，明年年初对美国大豆的出口需求会降低。

CBOT-12月豆粕 收低1.7美元，报每短吨308.4美元，12月豆油合约 下滑0.11美分，报34.1美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,119口，豆粕为61,018口，豆油为110,992口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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