芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收高，交易员称，因技术性买盘，以及玉米和小麦上涨的外溢效应。
CBOT-1月大豆合约 收高3-3/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。
涨幅受到美元上涨的限制。美元触及多年高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，将“相对很快”升息。
美国农业部报告称，截至11月10日当周，出口销售美国大豆141.87万吨，符合120-150万吨的行业预估。
美国农业部报告，出口销售豆粕43.74万吨，高于行业预估。
美国农业部还报告，出口销售豆油1.44万吨，接近行业预估的低端。
CBOT-12月豆粕 收高3.1美元，报每短吨311.5美元，12月豆油合约 下滑0.4美分，报33.7美分。
今日CBOT大豆预估成交量为144,747口，豆粕为90,247口，豆油为147,021口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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