版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因技术性买盘

路透芝加哥11月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅收高，交易员称，因技术性买盘，以及玉米和小麦上涨的外溢效应。

CBOT-1月大豆合约 收高3-3/4美分，报每蒲式耳9.89-1/2美元。

涨幅受到美元上涨的限制。美元触及多年高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，将“相对很快”升息。

美国农业部报告称，截至11月10日当周，出口销售美国大豆141.87万吨，符合120-150万吨的行业预估。

美国农业部报告，出口销售豆粕43.74万吨，高于行业预估。

美国农业部还报告，出口销售豆油1.44万吨，接近行业预估的低端。

CBOT-12月豆粕 收高3.1美元，报每短吨311.5美元，12月豆油合约 下滑0.4美分，报33.7美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,747口，豆粕为90,247口，豆油为147,021口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐