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市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因出口需求强劲和技术性买盘

路透芝加哥11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易员称，因出口需求强劲和技术性买盘。

CBOT-1月大豆期货 收高4-1/4美分，报每蒲式耳9.93-3/4美元。

本周，该合约上涨7-3/4美分，或0.8%，终结了两周连跌走势。

美国农业部称，民间出口商向中国售出2016/17作物年美国大豆16.5万吨。政府通过日报系统确认，本周出售美国大豆逾100万吨。

CBOT-12月豆油合约 收高，在跌至一个月低位后反弹，没有跟随马来西亚棕榈油期货下跌的走势。

CBOT-12月豆粕合约 下跌，因豆油/豆粕价差交易及美国现货需求疲弱。

CBOT-12月豆粕 收跌1.1美元，报每短吨310.4美元，12月豆油合约 收高0.35美分，报34.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为120,356口，豆粕为72,423口，豆油为121,010口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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