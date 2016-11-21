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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆升至三周高位，因亚洲油籽价格和原油走高

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至三周高位，交易员称，受助于亚洲油籽市场上扬，原油价格走高和美国大豆出口数据强劲。

CBOT-1月大豆合约收高26-1/2美分，报每蒲式耳10.20-1/4美元，盘中升至10月28日以来最高的10.21-1/2美元。

盘初上涨动能来自于大连商品交易所大豆和豆粕价格上扬，马来西亚棕榈油也走高。

原油价格上涨，美元 从上周触及的13年高位回落。大豆市场有时跟随原油价格走势，因大豆可以用作生物柴油燃料的原料。

美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆266.6079万吨，高于170-200万吨的分析师预估。

CBOT-12月豆粕 收高9.3美元，报每短吨319.7美元，12月豆油合约 收高0.59美分，报34.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,549口，豆粕为112,809口，豆油为156,766口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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