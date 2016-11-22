芝加哥期市：CBOT大豆期货触及四个月高位，受中国市场升势引领

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第四日上涨，1月合约 触及四个月高位，分析师称，因中国大豆市场强劲及技术性买盘。
CBOT-1月大豆合约 收高9-3/4美分，报每蒲式耳10.30美元，盘中触及7月20日以来最高的10.33-1/4美元。
在合约涨穿10月27日高位10.31美元后技术性买盘加速入场。
中国大连商交所1月豆粕合约 触及四个月高位，大连1月大豆合约 触及一周高位。
南美作物天气的不确定性给市场带来支撑，但截至目前天气状况不错。
在豆粕/豆油价差交易中，CBOT豆粕合约 上涨，豆油合约下滑。
CBOT豆油合约 收跌，尽管美国农业部确认，民间出口商向中国卖出2016/17年美国豆油3万吨。
CBOT-12月豆粕 收高5.2美元，报每短吨324.9美元，12月豆油合约 收跌0.16美分，报34.48美分。
今日CBOT大豆预估成交量为235,339口，豆粕为115,442口，豆油为142,612口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。