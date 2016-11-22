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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及四个月高位，受中国市场升势引领

路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第四日上涨，1月合约 触及四个月高位，分析师称，因中国大豆市场强劲及技术性买盘。

CBOT-1月大豆合约 收高9-3/4美分，报每蒲式耳10.30美元，盘中触及7月20日以来最高的10.33-1/4美元。

在合约涨穿10月27日高位10.31美元后技术性买盘加速入场。

中国大连商交所1月豆粕合约 触及四个月高位，大连1月大豆合约 触及一周高位。

南美作物天气的不确定性给市场带来支撑，但截至目前天气状况不错。

在豆粕/豆油价差交易中，CBOT豆粕合约 上涨，豆油合约下滑。

CBOT豆油合约 收跌，尽管美国农业部确认，民间出口商向中国卖出2016/17年美国豆油3万吨。

CBOT-12月豆粕 收高5.2美元，报每短吨324.9美元，12月豆油合约 收跌0.16美分，报34.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为235,339口，豆粕为115,442口，豆油为142,612口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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