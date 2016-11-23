芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，美国生物燃料油目标提振豆油期货急升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三急升，受助于豆油期货急升近7%，交易商称，此前美国政府发布了对明年使用生物燃料油的最终要求，刺激豆油期货。
CBOT-1月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳10.34-1/4美元，盘中升至7月以来最高的10.35-3/4美元。
1月豆油合约 收涨2.37美分，报每磅37.14美分，此前升至合约高位的37.27美分，触及日升幅上限2.5美分。
1月豆粕合约 收跌8.80美元，报每短吨318.60美元，在豆油/豆粕价差交易中跑输。
豆油急升，此前美国环保部门发布了2017年使用可再生燃料油的目标，为达到该目标，可能会提高以大豆为原料的生物柴油的使用量。
豆油是生物柴油的主要原材料。
包括芝加哥期交所在内的美国市场周四将因感恩节假日休市，周五恢复交易。
今日CBOT大豆预估成交量为157,889口，豆粕为177,244口，豆油为157,889口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。