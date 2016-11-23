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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，美国生物燃料油目标提振豆油期货急升

路透芝加哥11月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三急升，受助于豆油期货急升近7%，交易商称，此前美国政府发布了对明年使用生物燃料油的最终要求，刺激豆油期货。

CBOT-1月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳10.34-1/4美元，盘中升至7月以来最高的10.35-3/4美元。

1月豆油合约 收涨2.37美分，报每磅37.14美分，此前升至合约高位的37.27美分，触及日升幅上限2.5美分。

1月豆粕合约 收跌8.80美元，报每短吨318.60美元，在豆油/豆粕价差交易中跑输。

豆油急升，此前美国环保部门发布了2017年使用可再生燃料油的目标，为达到该目标，可能会提高以大豆为原料的生物柴油的使用量。

豆油是生物柴油的主要原材料。

包括芝加哥期交所在内的美国市场周四将因感恩节假日休市，周五恢复交易。

今日CBOT大豆预估成交量为157,889口，豆粕为177,244口，豆油为157,889口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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