芝加哥期市：CBOT大豆触及四个月高位，因技术性买盘和出口数据强劲

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易员称，受助于好于预期的周度出口销售报告，以及技术性买盘。今日市场因假日提前收市。

CBOT-1月大豆合约 收高11-3/4美分，报每蒲式耳10.46美元，盘中触及7月19日以来最高的10.46-3/4美元。本周，该合约上涨52-1/4美分，或约5%。

本周CBOT大豆未平仓合约急升，大豆价格大幅上涨，表明市场出现新的多头头寸。

豆粕期货 收高，跑赢豆油期货，与周三走势正好相反。

豆油合约下跌，因获利回吐和技术性卖盘，此前交投最活跃的1月合约 周三急升7%，因美国政府出台2017年生物燃料油使用目标，提振了对使用大豆作原料的生物柴油的需求。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆近190万吨，高于120-150万吨的分析师预估。

1月豆粕合约 收高4.50美元，报每短吨323.1美元。

1月豆油合约 收跌0.2美分，报每磅36.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为144,450口，豆粕为75,661口，豆油为125,089口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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