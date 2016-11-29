芝加哥期市：CBOT大豆期货终结连续上涨走势，因获利了结

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.2%，因周一价格升至四个半月高位后遭遇获利了结。
这是大豆市场自11月16日以来首日收跌，终结了七连涨走势。
原油市场下跌也打压大豆产品价格。
指标1月大豆期货 跌穿位于20日波林格区间高端的技术支撑位。
继2016年产量创纪录后，预计明年农户仍将大量种植大豆，这增添了利空人气。
美国农业部周二预计，农户可能在明年种植8,550万英亩大豆，高于2016年的8,370万英亩。
CBOT-1月大豆合约 收跌13-1/2美分，报每蒲式耳10.42-1/2美元。
1月豆粕合约 收跌4美元，报每短吨324.2美元。1月豆油合约 收跌0.35美分，报每磅36.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为201,566口，豆粕为105,265口，豆油为155,269口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>