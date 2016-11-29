芝加哥期市：CBOT大豆期货终结连续上涨走势，因获利了结

路透芝加哥11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.2%，因周一价格升至四个半月高位后遭遇获利了结。

这是大豆市场自11月16日以来首日收跌，终结了七连涨走势。

原油市场下跌也打压大豆产品价格。

指标1月大豆期货 跌穿位于20日波林格区间高端的技术支撑位。

继2016年产量创纪录后，预计明年农户仍将大量种植大豆，这增添了利空人气。

美国农业部周二预计，农户可能在明年种植8,550万英亩大豆，高于2016年的8,370万英亩。

CBOT-1月大豆合约 收跌13-1/2美分，报每蒲式耳10.42-1/2美元。

1月豆粕合约 收跌4美元，报每短吨324.2美元。1月豆油合约 收跌0.35美分，报每磅36.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,566口，豆粕为105,265口，豆油为155,269口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>