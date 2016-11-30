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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于月末头寸调整

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期交所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因一波获利了结，以及月末头寸调整。

投资者对油价上涨带来的提振，以及有迹象显示出口需求持续强劲等积极因素置若罔闻，投机客出脱过去数月建立的看涨头寸。

豆粕期货也回落，但豆油期货收涨。

CBOT-1月大豆期货 在隔夜交易时段走坚，但在接近20日波林格区间高端时遭遇技术阻力。

CBOT-1月豆粕期货 跌穿100日移动均线。

本月，大豆期货 上涨2.0%，豆粕期货 攀升0.7%，豆油期货 跳涨5.0%。

美国农业部报告，出口商出口销售12.3万吨大豆给中国，2016-17市场年度交割。

分析师预计，农业部周四上午发布的出口销售报告将显示，上周出口销售美国大豆100-140万吨。出口销售豆粕12-30万吨。出口销售豆油5,000-6万吨。

1月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/4美元。

1月豆粕合约 收挫5.9美元，报每短吨318.3美元。1月豆油合约 涨0.37美分，报36.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,891口，豆粕为92,494口，豆油为143,592口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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