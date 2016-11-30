芝加哥期市：大豆期货走低，受累于月末头寸调整

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期交所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因一波获利了结，以及月末头寸调整。
投资者对油价上涨带来的提振，以及有迹象显示出口需求持续强劲等积极因素置若罔闻，投机客出脱过去数月建立的看涨头寸。
豆粕期货也回落，但豆油期货收涨。
CBOT-1月大豆期货 在隔夜交易时段走坚，但在接近20日波林格区间高端时遭遇技术阻力。
CBOT-1月豆粕期货 跌穿100日移动均线。
本月，大豆期货 上涨2.0%，豆粕期货 攀升0.7%，豆油期货 跳涨5.0%。
美国农业部报告，出口商出口销售12.3万吨大豆给中国，2016-17市场年度交割。
分析师预计，农业部周四上午发布的出口销售报告将显示，上周出口销售美国大豆100-140万吨。出口销售豆粕12-30万吨。出口销售豆油5,000-6万吨。
1月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/4美元。
1月豆粕合约 收挫5.9美元，报每短吨318.3美元。1月豆油合约 涨0.37美分，报36.99美分。
今日CBOT大豆预估成交量为204,891口，豆粕为92,494口，豆油为143,592口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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