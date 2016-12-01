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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预期出口需求放缓

路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称，因投资人预期对美国大豆的出口需求放缓，且南美天气普遍有利作物生长。

交投最活跃的1月大豆 收低2-1/2美分，报每蒲式耳10.29-3/4美元，收盘前跌幅已经减小。

1月豆粕期货 跌5.6美元，报每短吨312.7美元，因美国现货价格疲弱，且出口需求乏善可陈。

1月豆油期货 上扬0.86美分，报每磅37.85美分，受对大豆为原材料的生物柴油燃料需求和豆油/豆粕套利交易带动。

美国农业部报告，最近一周出口销售美国大豆139.9万吨，在市场预估区间100-140万吨的高端。

不过一些分析师相信，主要大豆购买国－中国很快会将订单转向南美大豆。

美国农业部还报告，周度出口销售美国豆粕15.04万吨，符合市场预估。豆油出口销售5.45万吨，接近市场预估区间高端。

今日CBOT大豆预估成交量为221,707口，豆粕为88,534口，豆油为146,786口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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