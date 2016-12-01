芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预期出口需求放缓

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥12月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称，因投资人预期对美国大豆的出口需求放缓，且南美天气普遍有利作物生长。
交投最活跃的1月大豆 收低2-1/2美分，报每蒲式耳10.29-3/4美元，收盘前跌幅已经减小。
1月豆粕期货 跌5.6美元，报每短吨312.7美元，因美国现货价格疲弱，且出口需求乏善可陈。
1月豆油期货 上扬0.86美分，报每磅37.85美分，受对大豆为原材料的生物柴油燃料需求和豆油/豆粕套利交易带动。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国大豆139.9万吨，在市场预估区间100-140万吨的高端。
不过一些分析师相信，主要大豆购买国－中国很快会将订单转向南美大豆。
美国农业部还报告，周度出口销售美国豆粕15.04万吨，符合市场预估。豆油出口销售5.45万吨，接近市场预估区间高端。
今日CBOT大豆预估成交量为221,707口，豆粕为88,534口，豆油为146,786口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。