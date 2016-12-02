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市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，盘中走势反复

路透芝加哥12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，盘中交投震荡，交易商表示，跟随豆油期货从本周所创合约高位回落的走势。

1月大豆 收低2-1/4美分，报每蒲式耳10.27-1/2美元，本周下跌18-1/2美分或1.8%。

南美种植天气温和令卖压加重，且市场预计，中国对美国大豆的采购将放缓。

1月豆粕期货 跌0.2美元，报每短吨312.50美元，1月豆油期货 下滑0.13美分，报每磅37.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为137,198口，豆粕为73,376口，豆油为114,472口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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